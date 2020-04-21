AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء تكشف عن النصائح العشر في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:57 م
النصائح العشر في
النصائح العشر في رمضان
Advertisements
محمد شحتة
قدمت دار الإفتاء، النصائح العشر في رمضان، ليستفيد منها الصائمون طوال الشهر الكريم والفوز بالحسنات والتقرب إلى الله بالطاعات.

وقالت الدار الإفتاء، إن النصائح هي: 
1 - اقرأ كل يوم ما تيسر من القرآن، وأكثر من الصلاة على النبي العدنان.
2 - حافظ على الصلوات الخمس وصلاة في الليل وصلاة الضحى ولو ركعتين.
3 - أدِّ الزكاة المفروضة عليك وتصدق كل يوم ولو بالقليل، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
4 - ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله! أحبب نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانًا.
5 - ألا تحب أن تكون ممن يقول: يا رب، يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي، سل تعطه! فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن. 
6 - ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورًا يوم القيامة! طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله.
7 - ألا تحب أن تكون من الحامدين الشاكرين المقربين! فإنه إذا قال العبد: الحمد لله، قال الله: حمدني عبدي وشكرني. فاستكثروا من قول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
8 - ألا تحب أن تكون من الشاكرين وأن يصلح الله ذريتك! عليك بآيتي الشكر:
{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًَا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ}. 
{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًَا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي في ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ} 
9-  ألا تحب أن أدلك على ما يجمع لك أمر دينك وأمر دنياك! اعمل ما استطعت بأمر الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسُجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
10 - ألا تحب أن أدلك على قلب كل شيء: {قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ} .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أدعية للنفس والأهل.. تدفع البلاء وتريح القلب وتفتح أبواب الخير

حكم بر الأم سيئة الخلق وهل أعاقب على عقوقها؟.. الإفتاء تجيب

عيد الأم.. إليك أفضل الأدعية التي تقال لسعادها في الدنيا والآخرة

دعاء من كلمتين.. يزيل الهم ويشرح الصدر ويفرج الكرب

لا تستغفروا ولكن احرصوا على هذا الدعاء.. المفتي السابق يكشف عنه

دعاء شكر الله على نعمه.. 10 أدوية ربانية تريح البال وتجعلك في أفضل حال

ترشيحاتنا

وزير البترول الأسبق يكشف سبب انهيار أسعار البترول الأمريكي.. فيديو

2020 يواصل كوارثه.. العام في طريقه ليكون الأكثر حرارة على الإطلاق

الصحة: 3490 مصابا بـ كورونا في مصر و 264 حالة وفاة

1000 موظف يعانون.. متصل على الهواء: الشركة رافضة ترجعني من غير شهادة كورونا

خاص .. الأزهر يعلق على فيديو صلاة الأطباء بدون سجود

أخبار ياسمين صبري.. ماذا قال أحمد أبو هشيمة عن زوجته.. ورسالة والدتها لها.. ولماذا صرخت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة