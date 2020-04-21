الأندية الإسبانية تتبرع بـ 200 مليون يورو لدعم الرياضة

اتخذت الأندية الإسبانية في دوري الدرجة الأولى والثانية ، قرارا بالتبرع بـ200 مليون يورو على مدار 4 مواسم قادمة لدعم الدرجات الأقل من الدوريات ، والرياضة بشكل عام في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.





ووفقا لاتفاقية البث التليفزيوني في 2015 ، فان الاندية تتبرع بنسبة 1% ، وارتفعت بعد ذلك إلى 2.5 % لدعم الرياضة في إسبانيا.





وذكر بيان رابطة الدوري الإسباني أن "الاتفاقية تسعى لمساعدة الرياضة ليس فقط في أوقات الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".