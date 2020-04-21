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رياضة

الأندية الإسبانية تتبرع بـ 200 مليون يورو لدعم الرياضة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اتخذت الأندية الإسبانية في دوري الدرجة الأولى والثانية ، قرارا بالتبرع بـ200 مليون يورو على مدار 4 مواسم قادمة لدعم الدرجات الأقل من الدوريات ، والرياضة بشكل عام في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لاتفاقية البث التليفزيوني في 2015 ، فان الاندية تتبرع بنسبة 1% ، وارتفعت بعد ذلك إلى 2.5 % لدعم الرياضة في إسبانيا.

وذكر بيان رابطة الدوري الإسباني أن "الاتفاقية تسعى لمساعدة الرياضة ليس فقط في أوقات الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان "إنها معايير إطارية ليس لها إطار زمني ومن شأنها تعزيز التزامات الأندية المحترفة ودوري الدرجة الأولى نحو الرياضة الإسبانية"

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