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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:03 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 22 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 22 أبريل فأن الأحوال تتحسن تدريجيًا وترتفع معنوياتك وتنطلق باستعادة موقعك

نصيحة .. تعيش يوما صعبا يولد حالة دقيقة قليلًا ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.

وإذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.

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