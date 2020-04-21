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مدحت العدل: أول مرة في حياتى لن تجتمع عائلة العدل في شم النسيم.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:49 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمود محسن
أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه تم الانتهاء من اوبريت" أنت أقوى" في  خلال 8 أيام مؤكدا أنه تم تصوير الأوبريت في عدد من الأماكن  فتم التصوير في تونس و الجونة وعدد من الأماكن.

واضاف العدل خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن رد الفعل المتوقع كان هائلا وتلقيت مكالمات من عدد من الدول على رأسها أمريكا وعدد من الدول الأخرى تشيد بالأوبريت. 

وتابع الكاتب والسيناريست  أن مصر والبلاد العربية أكثر تحضرا من الذين يدعوا انهم متحضرين والازمة اثبتت ذلك مؤكدا أن اوبريت انت اقوى رسالة للانسانية ومصر ادارت ازمة كورونا بمنتهى الاتقان نتيجة التفاعل بين المواطنين والقيادات بالدولة.

وأشار الدكتور مدحت العدل "انني تواجدت في البيت في شم النسيم واول مرة في حياتى لن تجتمع عائلة العدل في شم النسيم واول يوم رمضان 
انا شايف أن الأزمة هتمر على خير".

وقال الكاتب والسيناريست أنه يتمنى  أن يستمر التزام المواطنين في رمضان ومنع التجماعت 

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