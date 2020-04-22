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حوادث

معاينة حريق محطة بنزين القناطر: ضغط حراري تسبب في احتراق السيارة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:00 ص
سيارات اطفاء
سيارات اطفاء
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إبراهيم الهوارى

أجرت نيابة القناطر الخيرية معاينة موقع حريق سيارة في محطة بنزين بجوار مجلس المدينة بالقناطر الخيرية حيث تبين أن الحريق تسبب في تلفيات بماكينة تزويد بنزين وسلم الدور الثاني ولافتة إعلانية وبجانب احتراق السيارة المتسببة في الحادث بالكامل.

كما كشفت المعاينة أنه يرجح أن يكون سبب الحريق تعرض فنطاس السيارة المحترقة لضغط حراري تسبب في اشتعال النيران واحتراق السيارة دون خسائر في الأرواح.

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة علي حريق شب في سيارة فنطاس ربع نقل خاصة أثناء تواجدها داخل محطة بنزين بالقناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة مما أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب لجنة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية باشتعال النيران في سيارة خلال تواجدها في محطة بنزين المجلس بمدينة القناطر.

انتقل على الفور المقدمان أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وأحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية والنقيب عبدالله عبداللطيف من مركز القناطر ومختار شداد نائب رئيس المدينة.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بعد إبعاد السيارة عن محيط محطة البنزين وتبين من المعاينة أنه أثناء قيام إحدى السيارات ربع النقل المحملة بفنطاس 2 طن بالتزود بالسولار، شب حريق مفاجئ في السيارة يرجح تعرضها لضغط حراري.

وعلى الفور قام العاملون بالمحطة بدفع السيارة خارج المحطة وإبلاغ الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الموقف وإخماد النيران التي أتت على السيارة بالكامل دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

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