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برلمان

برلمانية: مصر تقوم بجهود كبيرة لتصدي لكورونا في الداخل والخارج

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:00 ص
عالم مصر
عالم مصر
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حسن رضوان
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تقوم بجهود كبيرة فى التصدى لفيروس كورونا فى الداخل والخارج، ومن ضمن جهودها مواقفها الانسانية للدول الاكثر وباءًا مثل الصين وإيطاليا وأمريكا مؤخرًا.

وأوضحت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تقوم بتقديم المساعدات الطبية من مستلزمات وغيرها كعادتها فى تقديم يد العون للمحتاجين اليها فهى لن تتاخر أبدا فى هذا الشأن، وهناك دول تعلم ذلك وتقوم برد هذه المساعدات مره أخري كما فعلت الصين من خلال إقامة مصنع للكمامات بشراكة مصرية وغيرها.

وتابعت النائبة حديثها:" مصر بدات بمساعدة الصين وبعدها إيطاليا وأمريكا فكما تقدم مصر المساعدة تقوم الدول الاخري بتقديم المثل فذلك يؤكد بطولية القيادة السياسية فى التصدي للازمات الراهنة وحرصها على القضاء على الفيروس خارج اراضيها وداخلها".

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