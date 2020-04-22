سيدة تناشد وزارة التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة

استغاثت السيدة فكرية لحظي فرج بخيت، والمقيمة في الغنايم شرق مركز الغنايم محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة، منذ ثلاثة سنوات بداعى أن الأولاد بمدارس خاصة ،وهو أمر مناف للحقيقة.





وقامت بعمل تظلم وتقديم اوراق تثبت أن أولادها بمدارس حكومية ،وزوجها متوفى، والاولاد بمراحل التعليم المختلفة ولا يوجد مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه فى الإنفاق على الأسرة.

رقم قومى 27109022600404

مناشده وزارة التضامن الاجتماعى، العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل مع الشاكية : 01159235317

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