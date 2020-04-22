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بين الناس

سيدة تناشد وزارة التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاثت السيدة فكرية لحظي فرج بخيت، والمقيمة في الغنايم شرق مركز الغنايم محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة، منذ ثلاثة سنوات بداعى أن الأولاد بمدارس خاصة ،وهو أمر مناف للحقيقة.


وقامت بعمل تظلم وتقديم اوراق تثبت أن أولادها بمدارس حكومية ،وزوجها متوفى، والاولاد بمراحل التعليم المختلفة ولا يوجد مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه فى الإنفاق على الأسرة.

 

رقم قومى 27109022600404

مناشده وزارة التضامن الاجتماعى، العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل مع الشاكية : 01159235317 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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