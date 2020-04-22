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ديني

حكم من يترك زوجته معلقة.. شاهد رد الإفتاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:08 ص
حكم من يترك زوجته
حكم من يترك زوجته معلقة .. شاهد رد الإفتاء
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محمد شحتة
حكم من يترك زوجته معلقة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال محمود شلبي، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى نهى الأزواج عن الإمساك بالزوجة من أجل الإضرار بهن فقال الله تعالى "ولا تُمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه".

وأضاف، أن من يمسك الزوج زوجته ويرفض تطليقها أو إعطائها حقوقها أو الإنفاق عليها فهو أمر لا يجوز شرعا وعليه أن يعدل عن هذا التصرف ويعطي لها حقوقها كاملة.

هل يجوز ضرب الزوجة لتركها الصلاة؟
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل يجوز ضرب الزوجة عند تركها للصلاة.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء ، عبر فيديو على الصفحة الرسمية، أنه لا يجوز ضرب الزوجة عند تركها للصلاة، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه فى كتابه العزيز: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ" هنا أمر إلهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة، ولم يقل الله واصبر وإنما قال واصطبر والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى، كما يقول علماء التفسير.

وأضاف: كلمة واصطبر تدل على أن الرسول سيأمر أهله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فهذا حال الرسول مع أهله، فما بالك بنسائنا؛ لذا فيجب عليك كزوج أن تأمر زوجتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واتباع أساليب مختلفة، مرة بمكافأتها، ومرة بإظهار الضيق، وهكذا، ولا يجوز لك ضربها على ذلك.

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