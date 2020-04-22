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بين الناس

خوفا من العدوى.. سكان شارع الزهور بالزاوية الحمراء يشكون من انتشار القمامة والذباب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن عزت صبحي من سكان 45 شارع الزهور بالقصيرين الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بمكافحة الذباب والناموس من شارعهم بالمبيدات الحشرية الخاصة بها منعا لانتقال الأوبئة والأمراض.

 

وقال فى رسالته : سبب انتشار الذباب والناموس هو تراكم القمامة فى كل أركان الشارع ، مناشدا محافظ القاهرة ،تنظيف الشوارع جيدا ورفع القمامة منها أولا بأول للقضاء على هذه الذباب والناموس إضافة إلى استخدام المبيدات الحشرية فى القضاء عليهم.

 

للتواصل مع الشاكى 01002838742

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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