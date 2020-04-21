مدحت العدل: هناك من يخلط بين غلق المساجد وتصوير المسلسلات .. فيديو

أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أن هناك عددا من المسلسلات كان من المفترض أن يتم استكمالها ولكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا لن تستطيع الإكمال.





وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك عددا من الفنانين لم يستطيعوا العودة إلى مصر نتيجة التصوير الخارجي.





وتابع الكاتب والسيناريست أنه يتم استخدام الكمامات والكحوليات وأدوات التعقيم في الاستوديو وذلك كإجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن هناك من يخلط بين غلق المساجد وبين تصوير المسلسلات مؤكدا أن الصلاة بالمساجد قد يتواجد بها المئات وآلاف من الممكن التسبب بإصابات.



