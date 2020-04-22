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تعليم

اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس يعلن عن مسابقة hanadasantine..تفاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد طلب كلية الهندسة بجامعة عين شمس مسابقة Hanadsantine وهي عبارة عن مسابقة online للمواهب الفنية وتفاصيل المسابقة موجودة بالفيديو

في اطار حرص ومساندة اتحاد الطلاب علي البقاء بالمنزل ويمكن ملء استمارة التسجيل في المسابقة من الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/1mwvMVh-1JwZUYgMOyW3ZDqohLEXrN62d6xOxO9bI0QI/edit?usp=sharing
بالاضافة الي  جوائز مسابقة hanadasantine :

سيتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولي 
المركز الأول ٥٠٠ جنيهًا
المركزان الثاني والثالث ٣٠٠ جنيهًا
المركزان الرابع والخامس ٢٠٠ جنيهًا
المراكز من السادس إلى العاشر ١٠٠ جنيهًا
 للاستفسار والمتابعة، الدخول على صفحة اللجنة الفنية
https://www.facebook.com/artisticASU/
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