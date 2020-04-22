اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس يعلن عن مسابقة hanadasantine..تفاصيل

أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد طلب كلية الهندسة بجامعة عين شمس مسابقة Hanadsantine وهي عبارة عن مسابقة online للمواهب الفنية وتفاصيل المسابقة موجودة بالفيديو





في اطار حرص ومساندة اتحاد الطلاب علي البقاء بالمنزل ويمكن ملء استمارة التسجيل في المسابقة من الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/1mwvMVh-1JwZUYgMOyW3ZDqohLEXrN62d6xOxO9bI0QI/edit?usp=sharing

بالاضافة الي جوائز مسابقة hanadasantine :





سيتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولي

المركز الأول ٥٠٠ جنيهًا

المركزان الثاني والثالث ٣٠٠ جنيهًا

المركزان الرابع والخامس ٢٠٠ جنيهًا

المراكز من السادس إلى العاشر ١٠٠ جنيهًا

للاستفسار والمتابعة، الدخول على صفحة اللجنة الفنية