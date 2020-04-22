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بين الناس

لا أملك 3 سيارات.. مواطن يناشد تشغيل بطاقة التموين قبل حلول رمضان.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد محمد السيد مسعد، والمقيم فى محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة السلع التموينية التى تحمل رقم 116006272738 ورقم قومى 26510301600878 ، وأشار  إلى أن السبب المذكور فى مكتب التموين لإيقاف البطاقة هو امتلاك 3 سيارات وهو عكس الحقيقة.

وأكد أنه قام بالحصول على مستند رسمى من إدارة المرور بعدم امتلاكه لأى سيارة وتقدم به فى مكتب التموين وموقع دعم مصر وإلى الآن منذ 5 أشهر لم تعود البطاقة للعمل مرة أخرى.

وناشد المسئولون ضرورة النظر إلى تظلمات بطاقات التموين خاصة وأن الأسر بحاجة إليها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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