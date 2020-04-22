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تعليم

طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التجريبية بالكيمياء .. اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:00 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
يختتم اليوم الأربعاء 22 ابريل 2020 ،  طلاب الصف الاول الثانوي الامتحانات التجريبية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستكرر اليوم الاربعاء الموافق 22 ابريل تجربة إدخال جميع طلاب الصف الاول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد  من الساعة 10 صباحا ، لإختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.

وأشار وزير التربية والتعليم  ، إلى أن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم الاربعاء ، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم اجراءها خلال شهر مايو ، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الاساسية بدون أي مشكلات.


وقال وزير التربية والتعليم : إن هذه الاختبارات هي اختبارات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم ، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس الثلاثاء ، بلغ  545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
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