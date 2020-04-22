طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التجريبية بالكيمياء .. اليوم

يختتم اليوم الأربعاء 22 ابريل 2020 ، طلاب الصف الاول الثانوي الامتحانات التجريبية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستكرر اليوم الاربعاء الموافق 22 ابريل تجربة إدخال جميع طلاب الصف الاول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد من الساعة 10 صباحا ، لإختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم الاربعاء ، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم اجراءها خلال شهر مايو ، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الاساسية بدون أي مشكلات.









وقال وزير التربية والتعليم : إن هذه الاختبارات هي اختبارات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم ، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.



