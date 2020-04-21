علوم حلوان تصنع جهاز تفريد كهربائي.. يستخدم لإثبات النسب .. تفاصيل

استطاع فريق بحثى بكلية العلوم بجامعة حلوان ،التوصل لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي ، وهو جهاز يعمل بتقنية جديدة لفصل الحمض النووي الذي يتم بناءً عليه التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات ولفطريات، ويمكن من خلاله إثبات حالات النسب .

و صرح عميد الكلية ان الفريق البحثى بكلية العلوم تحت إشراف د. احمد حسن فراج بقسم النبات والميكر بيولوجي وهشام الأشقر الطالب بمرحلة الدراسات العليا بالقسم، استطاع تصنيع جهاز التفريد الكهربائي والمسمي باللغة الإنجليزية PCR ، وهو جهاز يعمل بتقنية تسمي البلمرة المتسلسلة لفصل الحمض النووي من العينات المأخوذة من الكائنات الحية والتى يتم بناءً عليها التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات بدقة شديدة وهي أحد الخطوات الرئيسية في البحوث العلمية التطبيقية والأساسيه

و يستخدم الجهاز في حالات إثبات النسب والطب الوقائي وقد أعطى الجهاز نتائج طيبة مقارنة بالأجهزة المستورد.

جدير بالذكر أنه جاري العمل علي تطوير الجهاز ليكون منافسا مع الأجهزة المستوردة حيث أن سعر الجهاز يعادل 10% من سعر المستورد وبنفس الكفاءة والدقة، هذا ويتم العمل علي إنتاج أكثر من إصدار ليناسب الإستخدامات المختلفة والقدرات المادية للطلاب والباحثين .