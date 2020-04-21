أخبار الرياضة .. الصحة العالمية تطالب بإيقاف النشاط الرياضي حتى 2021 .. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز





- أكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، تعتزم على تقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب الثنائي وليد أزارو وحميد أحداد.









- عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال الميركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.