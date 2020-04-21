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رياضة

أخبار الرياضة .. الصحة العالمية تطالب بإيقاف النشاط الرياضي حتى 2021 .. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:


- أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية WHO، طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإيقاف النشاط الرياضي في القارة العجوز حتى نهاية عام 2021.

- لا صوت يعلو الآن داخل الشارع الكروى فى مصر فوق الصفقات المرتقبة التى من المقرر أن تجريها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن المقايضة سوف تحسم صفقة أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وضمه لصفوف القلعة البيضاء. 


- أكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، تعتزم على تقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب الثنائي وليد أزارو وحميد أحداد.


- عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال الميركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.

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