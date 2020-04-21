«إرجاء امتحانات سنوات التخرج» رسالة لوزير التعليم العالي من الطلاب.. ووعود من رؤساء الجامعات لهم

منذ إعلان المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الأخير السبت الماضي، إلغاء امتحانات نهاية الترم الثاني، لفرق النقل، سواء التحريرية والشفوية، وتستبدل بأبحاث أو اختبارات إلكترونية، على أن تستكمل التدريبات العملية أو الإكلينيكية، إلى بداية العام الجامعي الجديد، وبالنسبة إلى طلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات؛ تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.









وهو ما جعل الكثير من طلاب السنوات النهائية في حالة ذعر، وتوهان لعدم تحديد موعد معين للامتحان، من خلال التقرير نستعرض آراء الطلاب، الذي تصدر هاشتاج #الاكتفاء_ببحث_لسنوات_التخرج.









وقال الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف محمد أحمد أدمن صفحة صوت طلاب مصر، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات، ظلم طلاب السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون يتم معاملتهم أسوة بطلاب سنوات النقل.





وأضاف محمد، لـ "صدى البلد"، أن على الرغم منه أنه أحد طلاب فرق النقل، لكنه يعلن تضامنه للوقوف بجوار زملائه، في الجامعة أو الجامعات الأخرى، حتى يطمئنون على مستقبلهم، ويحفظون على حياتهم والوقاية من فيروس كورونا.









وتقدمت صفحة طلاب مصر، بمذكرة عبر الفاكس اليوم، للمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، والتواصل تليفونيا مع الدكتور أيمن عاشور مساعد الوزير لشئون الجامعات، بالإضافة إلى رئيس جامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ وحلوان وأسيوط والقاهرة وعين شمس، مؤكدين أنهم حصلوا على وعود بدراسة المذكرة والرد علينا خلال الفترة القادمة.









ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، على مطالبة طلاب الفرقة الرابعة باستبدال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بحث أو امتحان إلكتروني مساواة مع زملائهم في سنوات النقل: إن ذلك قرار المجلس الأعلى للجامعات، والجامعة ملتزمة بما جاء في بيانها.









وأضاف علم الدين، لـ"صدى البلد"، أن على الطلاب المذاكرة والاستعداد للامتحانات وهو سيكون في وقت قريب، موضحا أو يمكن تأخيره قليلا لبداية فصل الصيف.





وكان عدد من طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية، قد تصدروا بهاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بطلب عمل بحث بدل من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، نظرًا لتعليق الدراسة، للوقاية من فيروس كورونا.