صحة الغربية: نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي في كفر الزيات سلبية ..صور

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بالحجر الصحي بكفر الزيات بعد خضوعهم لإجراء الفحوصات اللازمة؛ للتأكد من عدم إصابتهم خلال الفترة الأولى.









وقال وكيل الوزارة إنهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحمل المسئولية.









وأشاد وكيل الوزارة بالخدمة المقدمة في فترة استلامهم العمل، وتعاونهم وخلق روح الفريق الواحد داخل المستشفى؛ مما ساعد على استقرار حالة بعض المصابين وزيادة نسبة الشفاء.









وتقدم وكيل وزارة الصحة بكل الشكر والتقدير والاحترام، مؤكدا أنهم أثبتوا للعالم أجمع أنهم على قدر كبير من المسئولية.