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ما كواليس أوبريت أنت أقوى.. صاحب فكرة العمل يجيب.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف رجل الأعمال تامر وجيه، صاحب فكرة "أوبريت أنت أقوى"، كواليس عمل الأوبريت، مؤكدا أن تم في وقت قياسي.

وقال وجيه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن فكرة أوبريت أنت أقوى جاءت يوم 4 أبريل عندما أرسلت مصر مساعدات لإيطاليا، متابعا :"أنه تم كتابة كلمات الاغنية في أقل من ساعة".

وأضاف  صاحب فكرة "أوبريت أنت أقوى"، أنه توصلنا مع كل النجوم المشاركين في العمل ورحبوا بشكل سريع على المشاركة في الأوبريت، من تامر حسني ومحمد منير وصابر الرباعي ووائل الجسار وكل المشاركين.

وأكد رجل الأعمال، أن من الممكن أن يكون هناك نسخة أخرى عالمية من الاوبريت، ونجوم أوبريت أنت أقوى لم يترددوا لحظة في المشاركة، مشيرا إلى أن القناة الأولى الاسبانية عرضت أوبريت أنت أقوى.

وأكمل  صاحب فكرة "أوبريت أنت أقوى"، أن كان هناك دعم كبير من سفارات الدول التي تم تصوير الابريت بها، وهناك شرطات كبيرة شاركت في الاوبريت لدعم متضرري فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفروس كورونا المستجد.

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