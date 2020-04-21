سجن وغرامة 100 جنيه.. صحة النواب تحذر من عدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات

أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المقترح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية رقم 137 لسنة 1958 وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس الكورونا والأمراض المعدية، موكدًا على أن وزارة الصحة في حاجة لتلك المقترحات التي تساعدها في التصدي لذلك الفيروس سريع الانتشار بين المواطنين.





وأوضح المشد في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن المقترح ضمن إعطاء صلاحيات لدفن موتى فيروس الكورونا أو غيرهم من ضحايا الفيروسات المعدية تحت إشراف صحي من وزارة الصحة والسكان وموافقة أهل المتوفي وذلك لمنع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفي، مشددا على فرض العقوبات التي تصل إلى حد الحبس لمن يمنع أو يعطل مراسم دفن الموتي.





وأشار النائب إلى أن الدولة وفرت جميع المستلزمات الصحية للمواطنين اللازمة للتعامل مع الفيروس من الكمامات والجوانتي الطبي بأسعار تناسب المواطن ضعيف الدخل داخل المنافذ التابعة للجيش وتوزيعها مجانا داخل وسائل المواصلات العامة، مطالبا بفرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه لمن لا يرتدي الكمامات خارج أماكن السكن وخصوصا المواصلات العامة.





وطالب" النائب " بإطلاق حملات توعية المواطنين حول عقوبات من يتسبب فى تعطيل، موضحا ان الفيروس لا ينتقل عبر الموتي واهمية تعاون المواطنين مع وزارة الصحة في تنفيذ قراراتها وذلك للحفاظ علي صحة كل مواطن.





يأتى ذلك بعد أن في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، تقدم اليوم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.







