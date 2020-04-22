الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني

يحتاج الحجر المنزلي إلى تناول المزيد من العصائر الطبيعية الصحية التي تقوي المناعة، ومن أكثر المشروبات التي يفتقدها البعض على طريقة الكافيهات، مشروبات السموزي الطازجة التي ترطيب الجسم .
إليكي طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني في البيت ..
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مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : يكفي فردين
مكونات سموزي الموز بالفول السوداني :
نصف كوب حليب خالي الدسم
ثمرة موز
2 ملعقة زبدة الفول السوداني
ملعقة عسل ابيض
ربع كوب ثلج
نصف كوب زبادي
طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني :
في الخلاط ضيفي ثمرة الموز والحليب والزباي ثم ضيفي ملعقتين من زبدة الفول السوداني واخفقيهم جيدا ثم ضيفي الثلج واخفقي الخليط مرة اخرى وصبيه في الاكواب وضيفي عليه العسل الأبيض للتحلية .