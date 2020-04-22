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مرأة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:31 ص
سموزي الموز بالسوداني
سموزي الموز بالسوداني
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رشا عوني
يحتاج الحجر المنزلي إلى تناول المزيد من العصائر الطبيعية الصحية التي تقوي المناعة، ومن أكثر المشروبات التي يفتقدها البعض على طريقة الكافيهات، مشروبات السموزي الطازجة التي ترطيب الجسم . 

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مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : يكفي فردين

مكونات سموزي الموز بالفول السوداني : 

نصف كوب حليب خالي الدسم
ثمرة موز 
2 ملعقة زبدة الفول السوداني
ملعقة عسل ابيض
ربع كوب ثلج
نصف كوب زبادي

طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني  : 

في الخلاط ضيفي ثمرة الموز والحليب والزباي ثم ضيفي ملعقتين من زبدة الفول السوداني واخفقيهم جيدا ثم ضيفي الثلج واخفقي الخليط مرة اخرى وصبيه في الاكواب وضيفي عليه العسل الأبيض للتحلية . 
الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني
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