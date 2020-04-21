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مرأة

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:06 م
الجبن الموزاريلا
الجبن الموزاريلا
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نهى هجرس
تستخدم الجبنة الموزاريلا في تحضير الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والكثير من الوجبات الاخر تعرف على طريقة بسيطة لعملها بثلاث مكونات فقط .

المقادير
- 8 ونصف كوب كبير لبن كامل الدسم (2 لتر)
- ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل)
- نصف كوب كبير خل (120مل)

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خطوات التحضير
1- نضع اللبن في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون و الخل مع الاستمرار في تقليب الخليط. 

2- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل اللبن ويبدأ في التجبن 

3- عند بدأ تكتل اللبن نضع حاجز معدني بين الاناء والنار ونستمر في التقليب.

4- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الاناء بالملعقة المعدنية. 

5- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.

6- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها ماء.

7- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد.

8- نقوم ببشرها اذا استخدمت لعمل البيتزا أو تشكيلها على هيئة أطابع لعملأصابع الموزاريلا المقلية

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