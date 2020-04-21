بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

تستخدم الجبنة الموزاريلا في تحضير الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والكثير من الوجبات الاخر تعرف على طريقة بسيطة لعملها بثلاث مكونات فقط .
المقادير
- 8 ونصف كوب كبير لبن كامل الدسم (2 لتر)
- ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل)
- نصف كوب كبير خل (120مل)
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خطوات التحضير
1- نضع اللبن في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون و الخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.
2- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل اللبن ويبدأ في التجبن
3- عند بدأ تكتل اللبن نضع حاجز معدني بين الاناء والنار ونستمر في التقليب.
4- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الاناء بالملعقة المعدنية.
5- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
6- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها ماء.
7- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد.
8- نقوم ببشرها اذا استخدمت لعمل البيتزا أو تشكيلها على هيئة أطابع لعملأصابع الموزاريلا المقلية