هويدا دويدار تكتب: نداء مواطن

انا عايز يكون كلامى متساوى
ما انا أصلى مش مصراوى
ولولا حوجتى عمرى ما كنت هتكلم
ما انا اصلى من جوايا بتألم
لما يتنبح صوتى وأقول يا خلج (خلق)
انا وزمايلى نايمين على الارض
انا عايز صوتى يوصل الريس
دا الحال هنا مبقاش كويس
ما الغربة مش بمزاجى
هو انا كنت لاجى (لاقى )
وجريت هنا وهناك لكن شكلها ازمة أخلاج (أخلاق)
لما يطلعوا يجولوا (يقولوا)هنجيب العالقين
يعنى احنا مبنتسماش مواطنين
على رأيكوا احنا كنا مين
ما احنا الفجرا (الفقراء)الي مش متشافين
قلتوا البلد تعبانه ومفيش
قلنا نسافر عشان ولادنا تعيش،
ما انا الي عايش يوم بيومه
طيب يلد (يعجبكم)عليكم تزودوا همومه
ما خلاص ما عدناش جادرين (قادرين)
فمتسيبوناش فى الصحرا مرميين
ولا عشان احنا ناس عاديين
ويمكن تحت خط الفجر (الفقر) عايشين
دا كل واحد بيدور على عياله
ويعمل فيهم ما بدا له
مش عايزين غير الرحمة والانسانية
ومش طالبين غير العدالة الاجتماعية
ما احنا بردكيتى (أيضا)أولى
من صاحبنا الي راح كندا
احنا غلابة وفاتحين بيوت
لو جعدنا (قعدنا)يوم ولادنا تموت