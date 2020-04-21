نجم الأهلي: أهدافي في التدريبات جعلت مانويل جوزيه يلقبني ميسي .. فيديو

كشف احمد السيد لاعب الأهلي السابق، سبب اطلاق ماتويل جوزيه المدير الفني للأهلي الاسبق، عليه لقب ميسي.





وقال السيد خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم فايق، إن علاقته بجوزيه كانت قوية للغاية وكان يعتبر ابنه المدلل.





وأضاف السيد، أنه كان خفيف الظل فكان جوزيه يحبه، وكان يسأل عنه في كل مران قبل أي أحد هو ومحمد بركات.





وتابع: جوزيه أطلق علي اسم ميسي بسبب أهدافي في المران حيث كنت كل مران لابد أن اسجل هدف عن طريق ال r2 الطريقة المعتادة في البلايستيشن.



