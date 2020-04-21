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حوادث

اخبار الحوادث.. تفاصيل القبض على حنين حسام وتعليق والدها.. السيطرة على حريق في سيارة وقود

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:05 م
حنين حسام
حنين حسام
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نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة أبرزها:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المخدرات وتمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخبأة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد.

حالة من الجدل ظهرت خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب فتاة تدعى حنين حسام والتى تقوم بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، حيث بدأ الهجوم الكبير عليها حينما ظهرت فى فيديو لها وهى تطالب الفتيات الصغيرات بفتح كاميرات تليفوناتهم المحمولة من داخل غرف نومهم ، مقابل الحصول على مبالغ مالية أسبوعية.

أصيب 28 شخصا منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو بالطريق الصحراوى الشرقى القديم بدائرة محافظة بنى سويف.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة القناطر الخيرية من السيطرة علي حريق شب في سيارة فنطاس ربع نقل خاصة أثناء تواجدها داخل محطة بنزين بالقناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة مما أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون خسائر في المحطة أو الأرواح أو إصابات

أمر النائب العام بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها. 

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