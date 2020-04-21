اخبار الحوادث.. تفاصيل القبض على حنين حسام وتعليق والدها.. السيطرة على حريق في سيارة وقود

تمكنت أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة القناطر الخيرية من السيطرة علي حريق شب في سيارة فنطاس ربع نقل خاصة أثناء تواجدها داخل محطة بنزين بالقناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة مما أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون خسائر في المحطة أو الأرواح أو إصابات



