مدافع الأهلي السابق: معتز إينو ضرب ميسي وتسبب في هذا الأمر.. فيديو

كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، سبب امتناع ميسي عن إعطائه قميصه للمرة الثانية.









وقال "السيد"، أثناء تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إنه تبادل قميصه مع ميسي في المباراة التي جمعت الأهلي وبرشلونة في استاد ويمبلي.









وأضاف "في المرة الأولى التي تبادلت القميص مع ميسي هو الذي سأل علي بسبب أنني كنت ألعب عليه بأمر من جوزيه بتمركزي في الجبهة اليسرى".









وتابع "السبب في أن ميسي لم يسلمني قميصه في المباراة الثانية التي جمعت بين الأهلي وبرشلونة، بسبب كثرة ضرب معتز إينو للبرغوث".







