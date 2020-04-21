AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدافع الأهلي السابق: معتز إينو ضرب ميسي وتسبب في هذا الأمر.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:13 م
ميسي
ميسي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، سبب امتناع ميسي عن إعطائه قميصه للمرة الثانية.


وقال "السيد"، أثناء تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إنه تبادل قميصه مع ميسي في المباراة التي جمعت الأهلي وبرشلونة في استاد ويمبلي.


وأضاف "في المرة الأولى التي تبادلت القميص مع ميسي هو الذي سأل علي بسبب أنني كنت ألعب عليه بأمر من جوزيه بتمركزي في الجبهة اليسرى". 


وتابع "السبب في أن ميسي لم يسلمني قميصه في المباراة الثانية التي جمعت بين الأهلي وبرشلونة، بسبب كثرة ضرب معتز إينو للبرغوث". 


وقال "ميسي خرج من المباراة مسرعا، ولم يسمح لأحد أن يدخل غرفة خلع الملابس". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

بعد التعادل مع سموحة.. فايلر يفشل في تحقيق رقم مانويل جوزيه مع الأهلي

رمضان صبحي: هذا اللاعب الأفضل عالميا ومثلي الأعلى في الكرة

إبراهيم فايق يوضح خطأ الأهلي في كواليس رحيل أحمد فتحي

طه إسماعيل ينتقد فايلر بسبب مشاركة أحمد فتحي.. فيديو

متى بكى لاعبو الزمالك بسبب جوزيه.. البرتغالي يجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب نيوتن.. الأعلى للإعلام يحيل رئيس تحرير المصري اليوم للتأديب والواقعة للنائب العام

بالكمامة.. يسرا اللوزي تعلن عن مرضها.. شاهد

رغم تحذيرات الصحة العالمية.. 5 دول عربية تخفف قيود الحظر بسبب كورونا

نبيل الحلفاوي يكشف تفاصيل أصعب مشهد في رأفت الهجان

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

سيناريو فتحي يطارده.. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل عصير السوبيا بالتمر

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور