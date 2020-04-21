حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن ، والتي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وأوضح محافظ الغربية، ان حصاد اليوم للازالات التى تم تنفيذها بلغ ل36 تعديًا ، شملت 11 حالة تعدى على الأرض الزراعية علي مساحة 9 قيراط و 11 سهم، وازالة 16 مخالفة بناء علي مساحة 1142 مترا مربعًا ، وازالة 9 حالات تعدي علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 390 مترا مربعًا.





يذكر ، أن اجمالي الازالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الثلاثاء بلغ 576 تعديا ، شمل 301 حالة تعد على ارض زراعية بمساحة 14 فدان و 13 قيراط و 9 سهم .



