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محافظات

حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:47 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن ، والتي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح  محافظ الغربية، ان حصاد اليوم للازالات التى تم تنفيذها بلغ ل36 تعديًا ، شملت 11 حالة تعدى على الأرض الزراعية علي مساحة 9 قيراط و 11 سهم، وازالة 16 مخالفة بناء علي مساحة 1142 مترا مربعًا ، وازالة 9 حالات تعدي علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 390 مترا مربعًا.

يذكر ، أن اجمالي الازالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الثلاثاء بلغ 576 تعديا ، شمل 301 حالة تعد على ارض زراعية بمساحة 14 فدان و 13 قيراط و 9 سهم .

كما تم ازالة 153 مخالفة بناء علي مساحة 24084 مترا مربعا، و 95 إزالة للتعديات علي أراضي املاك الدولة علي مساحة مترا مربعا، 6367.5 مترا مربعا.
حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية
حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية
حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية
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