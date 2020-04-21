فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي بمرسى علم تجنبا لـ كورونا ..فيديو

قالت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة، إنها أنهت فترة الحجر الصحي، وعادت إلى منزلها، موضحة أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية جيدة منذ لحظة إعلان فيروس كورونا وباء عالميا.





وأضافت " عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر خاصية "سكايب"، أنها لم ترَ أى إجراءات أثناء استقلال الطائرة من مطار واشنطن؛ على عكس ما رأته من رعاية طبية وقياس لدرجة الحرارة بمطار مرسى علم، مشيرة إلي أن الأطباء فى مطار مرسى قاموا بتعقيم الحقائب، وتم أخذ عينات من العائدين من واشنطن.









وأشارت إلى أنها كانت تمارس الرياضة بشكل يومي أثناء فترة الحظر الصحي بمرسى علم للحفاظ على لياقتها.









وفي تصريحات اليوم، قالت عثمان "أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصرى.. فكلت جبنة رومى ورز وملوخية".









وتابعت عثمان، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يومًا فى غرفة، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، موضحة "كانوا شيلينا فوق رأسهم".



