AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي بمرسى علم تجنبا لـ كورونا ..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:46 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة، إنها أنهت فترة الحجر الصحي، وعادت إلى منزلها، موضحة أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية جيدة منذ لحظة إعلان فيروس كورونا وباء عالميا.

وأضافت "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر خاصية "سكايب"، أنها لم ترَ أى إجراءات أثناء استقلال الطائرة من مطار واشنطن؛ على عكس ما رأته من رعاية طبية وقياس لدرجة الحرارة بمطار مرسى علم، مشيرة إلي أن الأطباء فى مطار مرسى قاموا بتعقيم الحقائب، وتم أخذ عينات من العائدين من واشنطن.


وأشارت إلى أنها كانت تمارس الرياضة بشكل يومي أثناء فترة الحظر الصحي بمرسى علم للحفاظ على لياقتها.


وفي تصريحات اليوم، قالت عثمان "أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصرى.. فكلت جبنة رومى ورز وملوخية".


وتابعت عثمان، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يومًا فى غرفة، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، موضحة "كانوا شيلينا فوق رأسهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رأسهم فريدة عثمان.. 24 سباحا مصريا داخل الحجر الصحي بمرسى علم

بسبب كورونا.. كلب قادم من أمريكا يثير أزمة بمرسى علم

ممنوع زيارة الأقارب.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من واشنطن داخل فندق مرسى علم

فريدة عثمان: أشعر بالفخر في الحجر الصحي بمرسى علم

مطار مرسى علم يستقبل ثانى رحلات المصريين العالقين بأمريكا.. فيديو

أنا بخير.. فريدة عثمان تكشف كواليس عودتها من أمريكا حتى الحجر الصحي بمرسى علم.. فيديو

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من وزير التعليم للمحافظين بشأن تقييمات طلاب الإعدادية.. اقرأ التفاصيل الآن

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

ليلة القبض على حنين حسام.. أثارت الجدل بفيديوهاتها.. ووالدها: بنتى معملتش حاجة

رغم تحذيرات الصحة العالمية.. 5 دول عربية تخفف قيود الحظر بسبب كورونا

الرئاسة: مصر ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

اعتداء جنسي.. اتهام نجمين شهيرين باغتصاب فنان شاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل عصير السوبيا بالتمر