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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تهبط بفعل انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:42 ص
بورصة أوربية
بورصة أوربية
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رويترز

هبطت سوق الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بفعل التأثير المزدوج لهبوط تاريخي لأسعار الخام الأمريكي وتقارير باهتة للأرباح الفصلية للشركات وهو ما أثار ذعرا بين المستثمرين القلقين بالفعل من تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

 

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.4 بالمئة، مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

 

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 6 بالمئة تقريبا.

 

وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا على خسائر تزيد على ثلاثة في المئة بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي استحقاق أول شهر إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

 

وتراجعت أسهم شركات النفط بي.بي ورويال داتش شل وتوتال في نطاق من 2.5 بالمئة إلى 3.8 بالمئة دافعة مؤشر قطاع الطاقة ليغلق منخفضا 4.3 في المئة
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