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برلمان

لحماية الأطباء.. برلماني يطالب بتوفير كابينة تعقيم لمستشفي حميات بنها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:02 ص
كابينة تعقيم
كابينة تعقيم
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حسن رضوان
طالب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة توفير كابينة عزل بمستشفى حميات بنها للأطباء لأخذ العينات الخاصة بالمصابين، لحمايتهم من التعرض للاصابة بفيروس كورونا.

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن جميع الاجهزة الخاصة باخذ العينة بالمستشفى موجودة ولكن الكابينة الخاصة لأخذ العينات من المصابين غير موجودة، وذلك يجعل الطبيب أكثر عرضة لانتقال الفيروس مما يزود من حالات الاصابة بيفيروس كورونا المستجد ويضرب خط الدفاع الاول ضد كورونا.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن سوف يقوم صباح غد بطرح هذه المطالب أمام لجنة الشئون الصحة بالبرلمان لضرورة أستخراج توصية خاصة لتوفير هذه الكابينة لأهميتها الكبيرة للحفاظ على صحة الأطباء.

وتابع النائب:" أطباء حميات بنها يستغنون ويطالبون بتوفير كابينة لعمل العينة وتعقيمهم لأخذ العينات من المرضى ويتم التحليل داخل مستشفى الحميات وليس بمستشفيات القاهرة". 
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