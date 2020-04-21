قرار نهائى.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور وتعلن الاعتزال

ولم اكن انوي ان انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام

ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني.. ارجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان لن اغلق حساباتي ابدا

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محبتي الدائما



