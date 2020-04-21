قرار نهائى.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور وتعلن الاعتزال

صدمت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم جمهورها بقرار اعتزالها بعد غيابها عن الدراما السورية لعدة سنوات.
و أثارت جيهان بقرارها الاعتزال حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض وكان تعليقها على انستجرام قايئلة : "أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر
يذكر أنَّ الفنانة السورية جيهان عبد العظيم شاركت ببدايتها في لوحات استعراضية للرقص الشعبي في "مهرجان الأغنية السورية"، وكانت بدايتها الفعلية في التمثيل بعام 1993 في مسلسل "الجذور لا تموت" ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات. لكن فرصتها الحقيقة كانت من خلال مسلسل "أشواك ناعمة" للمخرجة رشا شربتجي، والذي عرض في عام 2005.
وكانت آخر أعمال الفنانة جيهان عبد العظيم مسلسل "مذنبون أبرياء" الذي عرض في الموسم الرمضاني في عام 2018، من إخراج أحمد سويداني، وتأليف عبد المجيد العنزي وباسل خليل.
ولم اكن انوي ان انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام
ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني.. ارجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان لن اغلق حساباتي ابدا
اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا
محبتي الدائما
ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني.. ارجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان لن اغلق حساباتي ابدا
اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا
محبتي الدائما
يذكر أنَّ الفنانة السورية جيهان عبد العظيم شاركت ببدايتها في لوحات استعراضية للرقص الشعبي في "مهرجان الأغنية السورية"، وكانت بدايتها الفعلية في التمثيل بعام 1993 في مسلسل "الجذور لا تموت" ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات. لكن فرصتها الحقيقة كانت من خلال مسلسل "أشواك ناعمة" للمخرجة رشا شربتجي، والذي عرض في عام 2005.