شاهد.. وصلة ضحك هستيري بين أحمد موسى ومدحت العدل.. اعرف السبب

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل ، إنه يحب جمهور النادي الأهلي ولا يسعى لاستفزازهم، مضيفا أنه إذا تم استكمال الدوري وحصل الأهلي على الدرع سنقول لهم مبروك.





وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتمنى هزيمة النادي الأهلي في أي بطولة يلعب فيها، لافتا إلى أن بطولات الزمالك أكبر من بطولات النادي الأهلي.

ودخل مدحت العدل وأحمد موسى، في وصلة ضحك هستيري، بعد أن قال العدل أن الزمالك هو أفضل فريق في مصر ويمتلك بطولات كثيرة ولاعبين على مستوى عالي وفي مقدمتهم اللاعب الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا.



