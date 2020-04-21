أخبار البلد| وصول طائرة المساعدات المصرية إلى أمريكا.. والبرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:









أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن وصول طائرة عسكرية مصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علي متنها شحنة من المساعدات الطبية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.









أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية WHO، طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإيقاف النشاط الرياضي في القارة العجوز حتى نهاية عام 2021.









تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم كبير بعد إذاعة الحلقة الأولى من برنامج المقالب الخاص بها ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي" ويعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".









نشرت وزارة الإسكان عبر موقعها الالكترونى نشرة أسعار مواد البناء لشهر مارس الماضي، والذي شهد تغير سعر الحديد الصلب بالتراجع نحو 400 جنيه للطن ليسجل 9600 جنيه مقارنة بــ10 آلاف جنيه خلال شهر فبراير، بنسبة انخفاض 4% تقريبا.









هبطت بورصة وول ستريت لثاني جلسة على التوالي يوم الثلاثاء وسط تفاقم انهيار في أسعار النفط الأمريكي وتوقعات متشائمة للشركات المخاوف من تراجع اقتصادي حاد.







