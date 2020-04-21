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تعليم

«التعليم العالي» تنفي الاكتفاء ببحث لطلاب الفرق النهائية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:38 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربينى
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بالقيام ببحث لطلاب الفرق النهائية، وإذ يؤكد على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.
 
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، علمًا بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك من هنا
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