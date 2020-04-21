«التعليم العالي» تنفي الاكتفاء ببحث لطلاب الفرق النهائية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بالقيام ببحث لطلاب الفرق النهائية، وإذ يؤكد على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.



