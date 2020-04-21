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أخبار البلد

مجموعة أزمات مصغرة.. العنانى يشارك باجتماع وزراء السياحة الأفارقة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:45 م
الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
شارك اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة والتابع للاتحاد الأفريقي والذي ضم دولة ليسوتو والكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وجنوب أفريقيا وتوجو ومصر.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والاثار .

وخلال الاجتماع تم بحث بطبيعة الحال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد علي القطاع السياحي في القارة الأفريقية، وقد صدر عن الاجتماع اعلان وزاري بتشكيل مجموعة أزمات مصغرة تضم عدد من البلاد الافريقية لبحث تداعيات الأزمة وسبل الخروج منها علي ان تقدم المجموعة تقريرا متكاملا الي هيئة المكتب خلال الأسبوعين القادمين.

يمثل قطاع السياحة في افريقيا نسبة ٨.٥ ٪؜ "١٩٤ مليار دولار" من إجمالي الدخل القومي للقارة الافريقية كما يوفر قرابة ٢٥ مليون فرصة عمل ومن هنا حرص الوزراء الأفارقة على سرعة التفاعل الإيجابي لتخفيف التداعيات السلبية للازمة وطرح آليات وأنشطة للحد من الآثار الاقتصادية التي أصابت القطاع السياحي من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

واوضح السفير ماجد مصلح ان وزير السياحة والاثار استعرض خلال الاجتماع ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات  للتخفيف من الاثار السلبية لتلك الأزمة علي القطاع السياحي كما اكد علي تأييد مصر للاستراتيجية الافريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد واهمية اتمام الدراسات الخاصة بإقامة منظمة للسياحة الأفريقية في ضوء سابق اعتماد القادة الافارقة لقرار انشاء هذه المنظمة.

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