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برلمان

بعد عرضه على البرلمان.. أبرز 13 بندا فى البيان المالي لموازنة العام الجديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:43 ص
وزارة المالية - أرشفية
وزارة المالية - أرشفية
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محمود فايد
شهدت أروقة مجلس  النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد أولى الجلسات أمس، الثلاثاء، بعد تأجيلات فيروس كورونا، مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة بصرامة، حيث وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعات الانعقاد بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، فيما تم توزيع  الكمامات والالتزام بارتدائها من قبل جميع المتواجدين، بالإضافة إلى تفعيل بصمة الوجه، وإجراء تعقيم لكل سيارات الأعضاء.

وتضمنت الجلسة قيام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستعراض البيان المالي، متضمنا ما يلي:

السياسة المالية القائم عليها مشروع الموازنة الجديدة غير قائمة على فرض أعباء ضريبية جديدة.

تضمن إيرادات غير ضريبية 324 مليار جنيه.

استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.

مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى.

بلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه.

تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين.

مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين نحو 865 مليون جنيه.

زيادة مُخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تم زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مُخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه.

رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه.

تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.

ووجه وزير المالية الشكر للبرلمان على الدعم بملف كورونا للحكومة، مؤكدا أننا نستطيع من خلال الدعم والتلاحم الشعبي تخطي الأزمة.


وقال: "أدركنا أننا كنا على حق وصواب عندما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي سمح بتحقيق عائد اقتصادي قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات".
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