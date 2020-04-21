كواليس خلافات الحضري مع مانويل جوزيه وسبب سحب الشارة من السد العالي.. فيديو

كشف أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، سبب خلافات مانويل جوزية المدير الفني السابق للأهلي، وعصام الحضري حارس مرمى القلعة الحمراء السابق.





وقال السيد خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم فايق، إن القصة لم تكن خلافات على قدر أنها سوء حظ من الحضري وتسرع من جوزيه.





وأضاف السيد، جوزيه كان مدخن بشراهة وكان يحاول ان يتعافى من التدخين ويمتنع عنه، في هذا الوقت كان يأخذ قرارات متسرعة، وكان هذا سبب خلافه مع الحضري.





وتابع: جوزيه سحب شارة القيادة من الحضري في قرار متسرع بسبب امتناعه عن التدخين، ولكن اذا كان الأمر بروية كانت لن تحدث خلافات.



