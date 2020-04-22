ألف منحة دراسية في lBDL لأساسيات الأعمال لطلاب بـ زراعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تقديم ألف منحة كاملة e-learning لدراسة شهادةIBDL أساسيات الأعمال، وذلك للاستفادة من التواجد بالمنزل لفترات طويلة.





وأوضح الاتحاد، أن الدراسة متاحة بالإنجليزية والعربية والفرنسية، داعيا طلاب الكلية لإستثمار أوقاتهم في التعلم، وأودعوهم بتجربة ممتعة وتفاعلية من أجل تطوير وإعداد إنفسهم لعالم ما بعد الأزمة.





كما دعا اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، زملائهم بالاشتراك والتسجيل في المنحة من خلال ذلك الرابط.





يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للحد من الآثار المترتبة على تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و البقاء في المنازل لفترات طويلة، وبالنيابة عن IBDL الشرق الأوسط وأفريقيا.



