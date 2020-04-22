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توك شو

تكنولوجيا المعلومات: تيك توك أكثر انحلالاً في مصر من باقي دول العالم.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:02 ص
حنين حسام
حنين حسام
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البهي عمرو

قال الدكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الأسرة والدولة والمجتمع والمدارس عليها دور كبيرة فى محاربة الأشياء الخاطئة التى ظهرت بسبب السوشيال ميديا منها "التيك توك" وما قامت به الطالبة حنين حسام.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن 90% من علماء الاجتماع فى الشرق الأوسط  لم يتناولوا أخبار السوشيال ميديا على النشأة و الثقافة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات ، إلى أن تطبيق التيك توك، منتشر فى جميع دول العالم، موضحًا أن هذا الموقع اكثر انحلالًا فى مصر عن خارج مصر.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات ، أن وزارة الاتصالات فى تقريرها الأخير قالت إن تطبيق التيك توك يعتبر رقم واحد من تطبيقات الميديا على الموبايل.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات ، إلى أن الشباب تلجأ لهذا التطبيق بسبب الشهرة و الحصول على الأموال.

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