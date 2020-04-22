أحمد عيد عبدالملك: تخطيت رقم حسام حسن ومحمود الخطيب وقررت الاعتزال بعدها

كشف أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، والتي كانت مع الجونة حيث آخر محطاته في الملاعب.





وقال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك"، "قررت الاعتزال وأنا لازلت قادرا على لعب كرة القدم وهذا أفضل لي".





وتابع: "بهذا الرقم تخطيت حسام حسن ومحمود الخطيب وكل منهما سجل في 16 موسما متتالي، وأيضا حمدي نوح الذي سجل في 13 موسما متتاليا في الدوري المصري".





وكانت الجونة هي آخر محطات أحمد عيد عبد الملك مع الموسم الماضي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع الزمالك وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود.



