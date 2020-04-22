مقترحات برلمانية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية.. برلمانيون: عقوبات تصل للسجن لمعطل دفن الميت وغرامات لغير مرتدى الكمامات خارج أماكن السكن

- كمامات إجبارية وعقوبات لمعطل دفن الميت.. مقترحات برلمانية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية
- سجن وغرامة 100 جنيه.. صحة النواب تحذر من عدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات
- برلمانى: سناخذ آراء أعضاء لجنة الصحة بشأن إعطاء صلاحيات جديدة للوزارة بسبب كورونا
في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، تقدم النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ الآتية:
1. تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
3. تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
4. استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
5. استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
من جانبه، أيد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المقترح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية رقم 137 لسنة 1958 وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والأمراض المعدية، موكدًا أن وزارة الصحة في حاجة لتلك المقترحات التي تساعدها في التصدي لذلك الفيروس سريع الانتشار بين المواطنين.
وأوضح المشد، في تصريح خاص لـ " صدى البلد"، أن المقترح تضمن إعطاء صلاحيات لدفن موتى فيروس الكورونا أو غيرهم من ضحايا الفيروسات المعدية تحت إشراف صحي من وزارة الصحة والسكان وموافقة أهل المتوفى، وذلك لمنع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفي، مشددا على فرض العقوبات التي تصل إلى حد الحبس لمن يمنع أو يعطل مراسم دفن الموتي.
وأشار النائب إلى أن الدولة وفرت جميع المستلزمات الصحية للمواطنين اللازمة للتعامل مع الفيروس من الكمامات والجوانتي الطبي بأسعار تناسب المواطن ضعيف الدخل داخل المنافذ التابعة للجيش وتوزيعها مجانا داخل وسائل المواصلات العامة، مطالبا بفرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه لمن لا يرتدي الكمامات خارج أماكن السكن، خصوصا المواصلات العامة.
وطالب النائب بإطلاق حملات توعية المواطنين حول عقوبات من يتسبب فى تعطيل، موضحا أن الفيروس لا ينتقل عبر الموتى، وأهمية تعاون المواطنين مع وزارة الصحة في تنفيذ قراراتها، وذلك للحفاظ على صحة كل مواطن.
من جانبه، قال محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المقترح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية رقم 137 لسنة 1958، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والأمراض المعدية من حيث المبدأ جيد.
وأضاف "الشورى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد نحتاج إلى تقديم مزيد من الصلاحيات لوزارة الصحة لكى تقوم بالتصدى لجميع التداعيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ولكى نقضى على انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه سيقوم بمناقشة هذه الاقتراحات التى قدمها رئيس اللجنة مع جميع الأعضاء للوقوف على موافقات نهائية خاصة بها وبيان آراء جميع الأعضاء فيها اليوم، الأربعاء.