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فن

رد فعل ديما قندلفت بعد خروج مسلسلها من السباق الرمضاني بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:29 ص
ديما
ديما
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عمر صبحي
أعلن الفنان تيم حسن منذ فترة قصيرة عن خروج مسلسل "الهيبة" من  السباق الرمضاني. 

وعلقت الفنانة ديما  قندلفت أول تعليق لها  بعدما قررت الشركة  المنتجة خروج المسلسل من السباق الرمضاني ، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "it بالعربي".

وقالت ديما قندلفت من خلال المكالمة: "خروج المسلسل كان قرار الشركة المنتجة وهذا قرار يحترم خوفا علينا من فيروس كورونا  و المسلسل يمكن أن يتم عرضه في الأشهر القليلة بعد رمضان.  

وكان عدد من الصحف اللبنانية قد أشار إلى أن أجزاء مسلسل الهيبة للفنان السوري تيم حسن سيتم ترجمتها إلى اللغة التركية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الوطن العربي على مدار الأعوام الماضية.
ديما ممثلة سورية تخرجت من كلية الاقتصاد من جامعة دمشق، بدأت حياتها الفنية كمغنية في «فرقة جوقة الفرح» ثم انتقلت إلى «فرقة قوس قزح» ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان بأحدى قصائد الأديب محمود درويش انضمت بعدها ل «فرقة سفر».

 قام التلفزيون السوري بعرض بعض أغاني الفرقة، قررت دخول مجال التمثيل والتحقت في «المعهد العالي للفنون المسرحية» وكان أول عمل تمثيلي لها في عمل مسرحي بعنوان «أغنية القمر» توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات في التلفزيون والمسرح.
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