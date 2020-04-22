أبز فيديوهات التوك شو..تعليق قوي من أحمد موسى على قرارات الأعلى للإعلام بشأن مقال "نيوتن ويكشف عن 3 سيناريوهات لرمضان..والصحة تعلن عن موعد التوصل للقاح معالج للفيروس

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالدور الذى تقدمه الفرق الطبية، مشيرا إلى "أن البرلمان تناول موضوع تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالجيش الأبيض".









وأضاف وكيل أول مجلس النواب أثناء حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن "مصر ضربت أروع الأمثلة فى التعاون والتكاتف.. وجميع المغتربين والأجانب تتم معاملتهم أفضل معاملة.. أزمة كورونا أرسلها المولى عز وجل.. إنها نعمة لتعديل أخلاقيات الناس والدول، وحان الوقت ليفخر كل مواطن بكونه مصرى"، مشيرًا إلى ان هناك خطوات لدعم الصحة والتعليم والمرحلة المقبلة ستشهد زيادة موازنة البحث العلمى".





هناك عددا من المسلسلات كان من المفترض أن يتم استكمالها ولكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا لن تستطيع الإكمال. أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أن

وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك عددا من الفنانين لم يستطيعوا العودة إلى مصر نتيجة التصوير الخارجي.

الزمالك نادى القرن الحقيقى.. مدحت العدل: لواتيحت الفرصة لشيكابالا لاصبح مثل ميسي..فيديو أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست انني لا ا استفز جماهير النادي الأهلي مؤكدا أن ما يتم يكون على سبيل المرح والدعابة فقط ولدي أصدقاء أهلاوية .

وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قصة "نادي القرن" قصة معروفة مشيرا إلى ان الزمالك حصد بطولات أكبر من الأهلي حتى عام 2000.

عمدة قرية المعتمدية: التزام المواطنين بإجراءات الحظر ساهمت فى تجاوز الأزمة قدم محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ الجيزة والحكومة المصرية لاهتمامهم بقرية المعتمدية وتوفير كل طلبات المواطنين بها خلال الـ 14 يوما الماضية " الحجر الصحى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة أون أى تقديم بسمة وهبة، أن التزام المواطنين بإجراءات الحظر والحجر الصحى ساهمت فى تجاوز الأزمة، مضيفًا: "خيرات كثيرة حلت على القرية بعد هذه الأزمة واستفادت القرية منها".



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لولا رفع قدرات شبكة البنية المعلوماتية في مصر لما استطعنا إجراء امتحانات المرحلة لأكثر من 600 ألف طالب عبر شبكة الانترنت

وأضاف عمرو طلعت، في حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الأحمال زادت على الشبكة بمقدار 89% خلال أزمة فيروس كورونا.



