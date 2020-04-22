أبز فيديوهات التوك شو..تعليق قوي من أحمد موسى على قرارات الأعلى للإعلام بشأن مقال "نيوتن ويكشف عن 3 سيناريوهات لرمضان..والصحة تعلن عن موعد التوصل للقاح معالج للفيروس

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد أبرزها فيما يلي:
كشف الإعلامي أحمد موسى ما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار " نيوتن ".
وقال موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي أن المجلس قرر إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مئتان وخمسون ألف جنيه ، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سجلت 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، لافتا إلى أنه تم خروج 49 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 3490 حالة من بينهم 870 تم شفاؤهم مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتابع سير العمل في مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية لتوفير الاحتياجات اللازمة.
أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالدور الذى تقدمه الفرق الطبية، مشيرا إلى "أن البرلمان تناول موضوع تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالجيش الأبيض".
وأضاف وكيل أول مجلس النواب أثناء حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن "مصر ضربت أروع الأمثلة فى التعاون والتكاتف.. وجميع المغتربين والأجانب تتم معاملتهم أفضل معاملة.. أزمة كورونا أرسلها المولى عز وجل.. إنها نعمة لتعديل أخلاقيات الناس والدول، وحان الوقت ليفخر كل مواطن بكونه مصرى"، مشيرًا إلى ان هناك خطوات لدعم الصحة والتعليم والمرحلة المقبلة ستشهد زيادة موازنة البحث العلمى".
أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أن هناك عددا من المسلسلات كان من المفترض أن يتم استكمالها ولكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا لن تستطيع الإكمال.
وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك عددا من الفنانين لم يستطيعوا العودة إلى مصر نتيجة التصوير الخارجي.
أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست انني لا ا استفز جماهير النادي الأهلي مؤكدا أن ما يتم يكون على سبيل المرح والدعابة فقط ولدي أصدقاء أهلاوية .
وأضاف العدل خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قصة "نادي القرن" قصة معروفة مشيرا إلى ان الزمالك حصد بطولات أكبر من الأهلي حتى عام 2000.
قدم محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ الجيزة والحكومة المصرية لاهتمامهم بقرية المعتمدية وتوفير كل طلبات المواطنين بها خلال الـ 14 يوما الماضية " الحجر الصحى".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة أون أى تقديم بسمة وهبة، أن التزام المواطنين بإجراءات الحظر والحجر الصحى ساهمت فى تجاوز الأزمة، مضيفًا: "خيرات كثيرة حلت على القرية بعد هذه الأزمة واستفادت القرية منها".
50 مليون مستخدم.. وزير الاتصالات: ذروة تصفح الإنترنت تبدأ من الخامسة عصرا حتى الثامنة صباح اليوم التالي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لولا رفع قدرات شبكة البنية المعلوماتية في مصر لما استطعنا إجراء امتحانات المرحلة لأكثر من 600 ألف طالب عبر شبكة الانترنت.
وأضاف عمرو طلعت، في حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الأحمال زادت على الشبكة بمقدار 89% خلال أزمة فيروس كورونا.
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر عالية جدًا، موضحًا أن هناك أكثر من 1000 مصاب من إجمالي المصابين تم شفائهم.
وأضاف حسام حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن كل دولة فى العالم بها لجنة علمية و الجميع يتواصل مع بعضه للوصول لعلاج لـ كورونا.
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث عن تطبيقات البث المباشر ليس لوجود خلافات شخصية مع أحد، وإنما لما تمثله من خطورة على الأسرة والمجتمع، مشددًا على أنه ليس سعيد أن يرى فتاة تبلغ من العمر 19 عام قيد التحقيق، وهو كأب يتألم لما جرى مع طالبة جامعة القاهرة حنين حسام، التي تدعو عبر موقع "تيك توك"، الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال، منوهًا بأن حنين حسام ربما دخلت هذه المشكلة بعدم فهم وإدراك.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، لـ حنين حسام، بعد هجومها عليه واتهامه له بعمل سبق إعلامي على حسابها: "يا بنتي انتِ أصغر من أولادي، ولست سعيد بما حدث معكي، والموضوع بالنسبة لي ليس سبق إعلامي، أنا بكره كلمة سبق وكلمة حصريًا، ولكني أريد الاصلاح والتقويم ومنع الانحلال، ولا ابتغي سوى خير هذا البلد، وحمايتها من هذا الخطر"، مشددًا على أن هذه التطبيقات غرف لممارسة الدعارة الإلكترونية المقننة، معقبًا للأهالي: "خدوا بالكم من عيالكم".
قال اللواء سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، إن تبرعات القوات المسلحة لصندوق تحيا مصر أمر مهم ولاسيما ان الصندوق يقدم خدمات كبيرة جدا، مضيفا أن التبرع الخاص بالجيش للصندوق يعد تبرع للشعب المصري.
وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يقوم بأداور هام في مختلف الأزمات، لافتا إلى أن الجيش تبرع من أمواله الخاصة ومن اموال الضباط وضباط الصف والجنود للمصريين تعبير عن وحدة الشعب مع الجيش.