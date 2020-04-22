ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا

تمكن مسؤلو إدارة الصيادلة بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتموين الطبي من ضبط 23889 مستلزمات طبية مهربة، بمخزن ادوية بمنطقة الاستاد دائرة حى تاني طنطا.





وأوضح الدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيادلة بالغربية والمهندس محمد أبو هاشم مدير إدارة التموين الدوائي، مشيرا إلى أن المخزن غير مرخص ولا ينطبق عليها الاشترطات الصحية، فضلا عن التحفظ علي المضبوطات منتهية الصلاحية وتشميع المخزن.





جاء ذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وتتبع المصادر لتجفيف المنابع للمستلزمات مجهوله المصدر.



