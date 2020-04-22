AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:12 ص
مستلزمات طبيه
مستلزمات طبيه
Advertisements
احمد علي
تمكن مسؤلو إدارة الصيادلة بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتموين الطبي من ضبط 23889 مستلزمات طبية مهربة، بمخزن ادوية بمنطقة الاستاد دائرة حى تاني طنطا.

وأوضح الدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيادلة بالغربية والمهندس محمد أبو هاشم مدير إدارة التموين الدوائي، مشيرا إلى أن المخزن غير مرخص ولا ينطبق عليها الاشترطات الصحية، فضلا عن  التحفظ علي المضبوطات منتهية الصلاحية وتشميع المخزن.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وتتبع المصادر لتجفيف المنابع للمستلزمات مجهوله المصدر.

كما اصدر  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة توجيهاته بشن حمله وتشكيل لجنه بقيادة  الدكتور خالد اصيل والدكتوره منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وعضويه الدكتورهيثم غرابه والدكتور عبدالقوى غلوش والدكتور منير منير مفتشوا الصيدليات.
 
ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا
ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا
ضبط 23889 عبوة مستلزمات طبية مهربة بمنطقة استاد طنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادرة أدوية وعقاقير مخدرة داخل مخزن غير مرخص بـ طنطا.. صور

إحالة مخالفات 4 صيدليات إلى النيابة العامة في الغربية .. صور

ضبط 4897 عبوة أدوية و1400 كيلو مخللات و1200 عبوة معسل ومستلزمات أدوية بالغربية

ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء

ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية

ضبط 560 ألف عبوة مستلزمات طبية بمخزن غير مرخص فى الاسكندرية..صور

ترشيحاتنا

بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

التقليد والتمثيل الفاشل أبرزها.. 5 اتهامات لـ خلي بالك من فيفي بعد إذاعة الحلقة الأولى

نبيل الحلفاوي يكشف تفاصيل أصعب مشهد في رأفت الهجان

الصحة: 3490 مصابا بـ كورونا في مصر و 264 حالة وفاة

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة