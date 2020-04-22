في فلانتينو .. حمدي الميرغني: عملي مع الزعيم عادل إمام شرف كبير

أعلن الفنان حمدي المرغني، فخره بالعمل مع الزعيم عادل إمام، في مسلسل فلانتينو؛ موضحا أنها الفرصة التي تمناها كثيرا، فالعمل مع الزعيم شرف كبير، وطالما تمنى تقديم ولو مشهد واحد معه.









وأضاف المرغني، خلال فيديو مذاع ببرنامج مساء Dmc، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان،: "منتظر رأي الجمهور في كل حلقة من المسلسل، وأنا متأكد إن المسلسل سينال إعجاب الجميع، خاصة أنه من تأليف العظيم أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج رامي إمام".









ويشارك في بطولة المسلسل كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني محسن منصور وآخرون وهو من إخراج رامي إمام ومن تأليف أيمن بهجت قمر.



