علاء والي: التزام المواطنين أدى إلى رفع الحجر الصحي عن المعتمدية.. فيديو

قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب، إن تكاتف اهل المعتمدية وارتفاع مستوى الثقافة لديهم ادى الي ان الامور تسير علي أكمل وجه.





وأضاف علاء والي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الحظر انتهى في معادة ولم يكن هناك حالات اصابة جديدة وهناك حالات كثيرة تم شفاؤها .





وأوضح علاء والي، أن المحافظ ووزارة الصحة يقومون بمتابعة الموقف باستمرار في المعتمدية للاطمئنان علي حالة المواطنين.





وتابع علاء والي: أن هناك الكثير من المواطنين تم أخذ عينات منهم وجميع العينات ظهرت سلبية والوضع آمن الآن .





واستكمل: ان التزام المواطنين ادى الي رفع الحجر الصحي عن المعتمدية وجعل الامور تسير علي أكمل وجه .



