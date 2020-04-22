أخبار البرلمان | احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة.. رسائل علي عبد العال في أولى جلسات النواب

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قدّمت وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة فى ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.









أشاد النائب محمد أبو العينين بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه قانون عصرى تم إعداده بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، قائلا "إنه يتصدى للمعوقات التى تواجه هذه المشروعات، ويوحد جهة التعامل معها، ويتضمن منظومة متكاملة لخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع وتشجيع ريادة الأعمال، كما يشجع على دمج القطاع غير الرسمى والربط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، ووضع حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة".













قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، إن التشريعات الجديدة يجب أن تستهدف دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات والأقاليم التنموية الواعدة، مشيرا إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى استهدف تنمية منطقة قناة السويس وتحفيز الاستثمار فيها لتصبح المنطقة عاصمة اقتصادية جديدة لمصر هو من أرقى تشريعات الاستثمار.









حرص د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية، مع انطلاق جلسة البرلمان اليوم، بعد 42 يوما من عدم الانعقاد في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، والتى تستهدف فيها الدولة المصرية صحة وسلامة المواطن.













تقدم اليوم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.









ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب المنحة التى ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي منحها للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشهدت الجلسة العامة مطالب النواب بضم المنحة للأجر الأساسي و في المقابل أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام رفضه ضم المنحة للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال.













في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، تقدم اليوم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.









وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.









أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المقترح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية رقم 137 لسنة 1958 وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس الكورونا والأمراض المعدية، موكدًا على أن وزارة الصحة في حاجة لتلك المقترحات التي تساعدها في التصدي لذلك الفيروس سريع الانتشار بين المواطنين.







