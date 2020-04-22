إحباط محاولة تهريب 20 مليون قطعة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية .. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بميناء الإسكندرية البحرى.





أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (ورق دوبلكس) داخل إحدى الحاويات ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية .





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط (20,000,000 عشرون مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالى 22 طن تقريبًا ) .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ.



