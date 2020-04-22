تعرف على المزايا الإيجابية للحماية المالية للمستهلك

كشف المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن وجود مزايا إيجابية من تطبيق الحماية المالية للمستهلك، موضحا أنها تتمثل من خلال التعاملات العادلة والمنصفة للمستهلكين و تعزيز المشاركة في النظام المالي وترسيخ الثقة في النظام المالي.

أوضح تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " الحماية المالية للمستهلك" أنه من بين المزايا الإيجابية هي تلقي المعلومات الكاملة للسماح للمستهلك باتخاذ القرارات الصائبة حتي لا يتعرضوا للممارسات غير العادلة.

قال التقرير إن هناك تحديات تواجه تحقيق الحماية المالية للمستهلك من بينها انعدام تناسق المعلومات من خلال عدم وجود شفافية للمستهلك من خلال عدم فهم الأسعار ومتطلبات الخدمات المالية المستخدمة وهو ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الأخري مثل فرض الرسوم غير المصرح بها، بالإضافة للتضليل وعدم كفاءة أساليب البيع،إذ تنشأ أشكال جديدة من الاحتيال مع التقدم التكنولوجي مما يؤدي لخسارة نقدية كبيرة للعملاء ومخاطر السمعة السلبية لمقدمي الخدمة المصرفية.