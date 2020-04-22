وائل الابراشي ينعى صانع البهجة على وجوه الأطفال في العالم.. فيديو

نعى الإعلامي وائل الإبراشي المخرج جين ديتش، صانع البهجة علي وجوه الأطفال في العالم.





وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى" المصرية، أن المخرج جين ديتش هو مخرج الكارتون الشهير توم وجيري الذي أسعد وأضحك الكثير من الأطفال.





وتابع وائل الإبراشي، أن المخرج جين ديتش، فاز بجائزة أوسكار، بالإضافة إلى أنه فاز بجائزة منح الابتسامة.





وتوفي الفنان التشكيلي، نجم الرسوم المتحركة والمخرج السينمائي يوجين ميريل ديتشن واشتهر بـ جين ديتش، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد مسيرة حافلة بأعما لفنية جابت العالم.





ولد الفنان في شيكاغو بالولايات المتحدة في 8 أغسطس عام 1924، وكان والداه يعملان بائعان، وفي عام 1929 انتقلت العائلة إلى كاليفورنيا.





أنشأ ديتش، استديو خاص به في نيويورك، عام 1956 وفي عام 1958 تم ترشيح شجرة عائلة الرسوم المتحركة الذي ابتكرها لجائزة الأوسكار، وحصل عليها في عام 1961 خلال إقامته بـ تشيكوسلوفاكيا.





قرر إنتاج مفاجأه للجمهور، وهي المسلسل الكارتوني توم وجيري الذي كان من إخراجه ومشاركته في تصميم الشخصيات المتحركة، وكانت لديه مخاوف حينها بانتقاده بالعنف، ولكن بعد عرضه أدرك أنه لم يأخذه احد على محمل الجد وأنه كان مجرد محاكاة ساخرة للعواطف الإنسانية.

