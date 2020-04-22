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تفاصيل تبرع مجلس النواب بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:50 ص
السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب
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البهي عمرو
طالب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، من جميع رجال الأعمال بالوقوف بجانب الدولة ومساعدة المواطنين للمرور من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب أثناء حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه سعيد بدور رجال الأعمال الموجودين بمجلس النواب، موضحًا أن هناك بعض النواب تبرعوا بأموال لمساعدة المواطنين، ورفضوا أن يعلنوا ذلك.

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن  مجلس النواب تبرع بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، للوقوف بجانب الدولة، موضحًا أن المقترح بالتبرع جاء من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ولفت وكيل أول مجلس النواب، إلى أن الجميع أرسلوا رسائل إلى الدكتور على عبد العال، من نواب كثيرين قاموا بالتبرع.

واختتم تصريحاته: "ما تم فى السنوات السابقة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى من إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرها؛ يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه السليم رغم ازمة كورونا العالمية.. وفخور ولي الشرف إنى مصرى".

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