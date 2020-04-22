تفاصيل تبرع مجلس النواب بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.. فيديو

، من جميع رجال الأعمال بالوقوف بجانب الدولة ومساعدة المواطنين للمرور من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف

أثناء

حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه سعيد بدور رجال الأعمال الموجودين بمجلس النواب، موضحًا أن هناك بعض النواب تبرعوا بأموال لمساعدة المواطنين، ورفضوا أن يعلنوا ذلك.